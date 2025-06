PSVITA Disponibile Quick Menu Plus v3.00 – Undead Edition

Se sei un appassionato di PlayStation Vita e desideri portare la tua esperienza di gaming a un livello superiore, non perdere l'occasione di scoprire Quick Menu Plus v300 8211 Undead Edition. Questo plugin rivoluzionario trasforma il Quick Menu, offrendo funzioni avanzate e opzioni di personalizzazione che renderanno ogni sessione ancora più coinvolgente. Preparati a vivere un’esperienza unica e su misura, perché il meglio sta per cominciare!

Quick Menu Plus  è un plugin per PlayStation Vita e PlayStation TV  che migliora il Menu Rapido  del sistema con funzioni aggiuntive e opzioni di personalizzazione. Caratteristiche Principali. Gestione dell'alimentazione: Aggiunge pulsanti per spegnere, riavviare  e mettere in standby  la console.. Controlli personalizzabili: Configura il comportamento dei pulsanti di accensione.. Controllo del volume: Aggiunge una barra di regolazione del volume.. Miglioramenti prestazionali: Apertura più veloce del Menu Rapido.. Personalizzazione visiva: Stili di sfondo  (originale, trasparente, nero). Effetto gradiente  regolabile.

