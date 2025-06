PSG Botafogo 0-1 e Seattle Atletico Madrid 1-3 | clamorosa sconfitta dei campioni d’Europa Tris dei Colchoneros che rientrano in corsa nel girone

Nella notte del Mondiale per Club, sorprese e rimonte hanno animato la seconda giornata della fase a gironi. Il PSG cade inaspettatamente contro il Botafogo, mentre l’Atletico Madrid di scena in Sud America si riprende con una vittoria convincente contro Seattle. Questi risultati cambiano le sorti del girone, riaccendendo le speranze delle squadre europee e dimostrando che nel calcio nulla è scritto. La sfida continua, e tutto può ancora succedere.

PSG Botafogo 0-1 e Seattle Atletico Madrid 1-3: i risultati della notte per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Cade il PSG nella seconda partita del Mondiale per Club. I parigini, dopo il netto successo sull’Atletico, sono stati sconfitti nella notte dal sorprendete Botafogo. Vittoria di misura dei brasiliani con la rete di Igor Jesus. L’ Atletico Madrid, invece, si è imposto per 3-1 contro Seattle, rientrando in corsa nel gruppo B. Oltre alla doppietta di Barrios, per i Colchoneros è andato a segno anche Witsel. Di Rusnak la rete del momentaneo 1-2 nel match della notte del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - PSG Botafogo 0-1 e Seattle Atletico Madrid 1-3: clamorosa sconfitta dei campioni d’Europa. Tris dei Colchoneros che rientrano in corsa nel girone

In questa notizia si parla di: botafogo - seattle - atletico - madrid

Botafogo-Seattle Sounders: dove vederla, orario e probabili formazioni - Se sei appassionato di calcio internazionale, non perdere l’attesa sfida tra Botafogo e Seattle Sounders al Lumen Field di Seattle, valida per i gironi del Mondiale per Club.

L’Atletico Madrid è ad un passo dall’eliminazione! Se il Psg batte i Seattle è aritmeticamente agli ottavi. A quel punto l’Atletico ha una sola chance per passare il turno: battere il Botafogo con almeno tre gol di scarto. I brasiliani possono anche perdere 2-0 e pa Vai su X

Il Tucu Correa debutta con il Botafogo nel successo per 2-1 sui Seattle Sounders al Mondiale per Club. L'attaccante argentino ex Lazio e Inter esordisce nella ripresa della sfida valida per il Gruppo B, lo stesso di PSG e Atletico Madrid. Il Glorioso si impone gra Vai su Facebook

Botafogo, che colpaccio! 1-0 al PSG. L'Atletico si riprende: 3-1 ai Seattle Sounders; Mondiale per Club, i risultati delle partite di oggi: Psg ko col Botafogo, Atletico ok; Il Psg allora non è invincibile, il Botafogo sogna, Luis Enrique rischia, impresa Atletico Madrid.

Il Psg allora non è invincibile, il Botafogo sogna, Luis Enrique rischia, impresa Atletico Madrid - Tutto aperto nel gruppo B del Mondiale per Club, dove il Psg incassa la prima sconfitta contro il Botafogo. Lo riporta sport.virgilio.it

Botafogo batte Psg 1-0, prima vittoria Atl.Madrid al Mondiale club - ROMA (ITALPRESS) – Botafogo in testa a punteggio pieno nel Gruppo B del Mondiale per Club dopo la seconda giornata. Riporta msn.com