PSG 0-1 Botafogo | i vincitori della Champions League sono scioccati

Il mondo del calcio è letteralmente impazzito dopo la sorprendente vittoria di Botafogo sul PSG, una delle favorite della Champions League. Con un risultato di 1-0 al Rose Bowl di Pasadena, questa vittoria shock scuote gli equilibri e lascia i tifosi senza parole. I campioni europei hanno dominato il possesso ma non sono riusciti a trovare la rete. La scena è tutta per Jefferson Savarino: un gol che resterà negli annali.

