PS4 PS4-Xplorer 2.05 | Nuovo Aggiornamento con Supporto fino al Firmware 12.02!

Se sei un appassionato di PS4 e desideri avere il massimo controllo sui tuoi file, l'aggiornamento di PS4-Xplorer alla versione 2.05 è ciò che fa per te. Grazie al nuovo supporto per firmware fino alla versione 12.02, questo potente file manager ti permette di gestire con facilità , sicurezza e precisione ogni aspetto dei dati sulla tua console. Scopri come sfruttare al meglio questa novità e portare la gestione della tua PS4 a un livello superiore.

PS4-Xplorer, il popolare file manager per PS4 sviluppato da Lapy, ha ricevuto un importante aggiornamento alla versione 2.05, che introduce il supporto per le console con firmware fino alla versione 12.02. Questo tool è essenziale per chi vuole gestire i file della propria PS4 in modo avanzato, permettendo operazioni come copia, eliminazione e modifica dei dati direttamente dal sistema. Novità in PS4-Xplorer 2.05.  Supporto fino al firmware 12.02  – Ora compatibile con le ultime versioni del sistema PS4.  Miglioramenti alla stabilità  – Correzioni di bug e ottimizzazioni per un’esperienza più fluida. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net