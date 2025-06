Provinciale 16 di Coli strada chiusa per i lavori al ponte sul Rio Curdello

Attenzione automobilisti: la provinciale 16 di Coli è temporaneamente chiusa per lavori al ponte sul Rio Curdello. La Provincia di Piacenza ha programmato interventi di manutenzione e installazione delle barriere di sicurezza per garantire maggiore sicurezza e sostenibilità alla strada. La viabilità sarà riattivata al termine dei lavori, ma nel frattempo si consiglia di percorrere itinerari alternativi per minimizzare disagi e garantire la vostra sicurezza.

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e di installazione delle barriere di sicurezza sul ponte sul Rio Curdello, lungo la Strada Provinciale 16 di Coli, nel territorio comunale di Bobbio.

?Sta per chiudere la Sp 16 di Coli? Dall'ultima settimana di giugno per tutto luglio, «Non si poteva fare a settembre?» Colpa del ponticello sul rio Curdello che regge un tratto di strada ancora in comune di Bobbio. Se non vi sarà un rinvio l'unica strada Vai su Facebook

