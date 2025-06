Provincia di Benevento e Comune di Telese Terme | avviato iter per lavori su SP103 e progettazione di una rotonda su SS Sannitica

Un nuovo capitolo di sviluppo prende forma a Telese Terme e nella provincia di Benevento. Dopo un sopralluogo congiunto tra il Presidente Nino Lombardi e il Sindaco, sono stati avviati i lavori per migliorare la viabilità sulla SP103 e realizzare una rotonda sulla SS Sannitica. Questi interventi rappresentano un passo importante per la sicurezza e il progresso del territorio, concludendo con un impegno concreto per una comunità in crescita.

Tempo di lettura: < 1 minuto A seguito di un sopralluogo congiunto tra il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e il Sindaco di Telese Terme, è stato ufficialmente avviato l’iter per l’esecuzione di importanti interventi infrastrutturali nel territorio comunale. In particolare, è in programma la sistemazione di un tratto della Strada Provinciale 103 (via San Giovanni), da tempo segnalato per criticità alla viabilità locale. Parallelamente, si procederà alla progettazione di una nuova rotonda sulla Strada Statale Sannitica, all’altezza dell’incrocio con la strada che conduce alla chiesa di Sant’Alfonso, punto nevralgico spesso soggetto a congestioni e rischi per la sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provincia di Benevento e Comune di Telese Terme: avviato iter per lavori su SP103 e progettazione di una rotonda su SS Sannitica

In questa notizia si parla di: provincia - benevento - telese - terme

Benevento e Provincia: un weekend di intensi controlli - A Benevento e provincia, un weekend di controlli intensi da parte dei Carabinieri per contrastare guida in stato di ebbrezza e spaccio di droga.

Maxi operazione antidroga condotta dai Carabinieri che ha portato all’emissione di misure cautelari per 12 persone residenti tra Benevento, Telese Terme (BN) e le province di Napoli e Caserta (di cui 9 in regime di detenzione in carcere e ai domiciliari). Gli Vai su Facebook

Provincia di Benevento e Comune Telese Terme: avviato l’iter per i lavori Sp 103; Antiche Terme Jacobelli di Telese, la Soprintendenza Abap per le province di Caserta e Benevento consegna i locali per l'inizio dei lavori di restauro e di valorizzazione; Telese Terme, secondo comune più prospero del Sannio: la soddisfazione del sindaco Caporaso.

Provincia di Benevento e Comune Telese Terme: avviato l’iter per i lavori Sp 103 - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Lo riporta msn.com

Telese Terme. Riavviato il cantiere per la messa in sicurezza della Strada provinciale n. 113 - Riavviato il cantiere dei lavori per la messa in sicurezza della Strada provinciale n. Riporta msn.com