Prova generale Sant' Andrea vince in un' altalena di emozioni

Nella prova generale di Sant'Andrea, un vero libero swing tra adrenalina e commozione: un’altalena di emozioni che ha incantato il pubblico. Tra sfide intense e momenti di riflessione, ha brillato anche la memoria di Ezio Gori, ricordato con affetto e rispetto. La lunga notte delle riserve si è conclusa lasciando il segno, preludio a una tradizione secolare pronta a vivere nuove storie di passione e coraggio.

