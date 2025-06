Protesta Metalmeccanici in diecimila a Bologna bloccano la tangenziale

Una mobilitazione senza precedenti scuote l’Italia: in diecimila a Bologna hanno bloccato la tangenziale, dando vita a una giornata di protesta significativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Manifestazioni si diffondono in molte città, evidenziando la forza e la determinazione di un settore fondamentale per l’economia nazionale. La protesta continua, puntando ad ottenere ascolto e risposte concrete dalle istituzioni.

Giornata di protesta per i metalmeccanici scesi in piazza per il rinnovo del contratto. Manifestazioni in molte città. A Bologna bloccata la tangenziale. Servizio di Alessandra Camarca. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Protesta Metalmeccanici, in diecimila a Bologna bloccano la tangenziale

Sciopero nazionale dei metalmeccanici: 8 ore di protesta il 20 giugno - Il 20 giugno si ferma l'industria italiana: otto ore di sciopero nazionale dei metalmeccanici. Fim, Fiom e Uilm alzano la voce contro l'intransigenza delle controparti, lanciando una mobilitazione che riflette il crescente malcontento nel mondo del lavoro.

