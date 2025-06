Protesta metalmeccanici Bologna in 7 mila bloccano la tangenziale per rinnovo CCNL la questura | Ingresso non concordato denunciamo - VIDEO

In un gesto di protesta deciso, 7.000 metalmeccanici di Bologna hanno bloccato la tangenziale per circa 30 minuti, chiedendo il rinnovo dei CCNL. Tuttavia, il corteo non era stato autorizzato dalla questura, che ora minaccia conseguenze. Un episodio che ha causato notevoli disagi alla circolazione, sollevando questioni sulla gestione delle manifestazioni e il rispetto delle norme di sicurezza. La protesta rimane un potente strumento per far sentire la voce dei lavoratori, ma è fondamentale trovare un equilibrio tra diritto di sciopero e ordine pubblico.

Gli operai hanno bloccato la tangenziale di Bologna per circa 30 minuti in occasione dello sciopero nazionale per il rinnovo dei CCNL, ma il corteo non era nel percorso autorizzato dalla questura, che minaccia ripercussioni Grossi disagi alla circolazione sulla tangenziale di Bologna, bloccat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Protesta metalmeccanici Bologna, in 7 mila bloccano la tangenziale per rinnovo CCNL, la questura: "Ingresso non concordato, denunciamo" - VIDEO

