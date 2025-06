Protesta dei metalmeccanici blocca la tangenziale di Bologna per 30 minuti In 7mila per il rinnovo del contratto La diretta

Una catena umana di determinazione ha annunciato la loro protesta, bloccando la tangenziale di Bologna per 30 minuti. Oltre 7.000 metalmeccanici hanno sfilato con energia e solidarietà , chiedendo a gran voce il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Una mobilitazione che sottolinea come “Senza contratto il Paese si blocca”, ricordandoci quanto siano fondamentali i diritti dei lavoratori per il progresso di tutti.

Bologna, 20 giugno 2025 - Tangenziale bloccata a Bologna  per mezz'ora dalla protesta degli oltre 7.000 metalmeccanici che partecipano alla manifestazione a Bologna per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. "Senza contratto il Paese si blocca". Sulle note di 'Don't stop me now' dei Queen gli operai hanno varcato l'ingresso della tangenziale dall'entrata di via Stalingrado (uscita 7) fino all'uscita Fiera. Una catena umana di persone a braccetto. In diverse migliaia, tutti compatti dietro gli striscioni, bloccando parte via Stalingrado per decine di minuti. L'iniziativa è stata autorizzata dalla Questura che ha concesso ai manifestanti un tempo di 45 minuti per poter mettere in scena la protesta.

