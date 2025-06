Protagonista la commerciante Angela Lin diventata famosa per gli sketch su TikTok dal suo negozio di Roma

Scopri il sorprendente mondo di Angela Lin, la commerciante di Roma che ha conquistato TikTok con i suoi sketch esilaranti e autentici. Diventata una vera star dei social, Angela è amata da oltre 370.000 follower e vanta 80 milioni di visualizzazioni. Questa sera alle 21.30 su Real Time (e su Discovery+), ti aspetta la prima puntata di "Angela Megastar – Ci penso io!", un emozionante docureality dedicato alla sua incredibile ascesa. Non perdertela!

S tasera alle 21.30 su Real Time (e sulla piattaforma Discovery+) va in onda la prima puntata di Angela Megastar – Ci penso io!, docureality in tre puntate da 25 minuti ciascuna dedicato ad Angela Lin, la commerciante cinese più celebre e amata d'Italia diventata una superstar dei social con oltre 370mila followers e 80 milioni di visualizzazioni grazie al suo canale TikTok e ai suoi irresistibili sketch. Angela è la proprietaria del celebre negozio di casalinghi e vestiti An Megastore, aperto nel quartiere Ostiense di Roma nel 1984.

