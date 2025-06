Prostituzione minorile condannato un dirigente di Polizia

Un caso che scuote le istituzioni e mette in discussione l'integrità di chi dovrebbe tutelare la legalità. Giovanni Belmonte, ex vicequestore di Udine e attuale dirigente a Treviso, è stato condannato per prostituzione minorile, un’accusa gravissima che solleva interrogativi sulla trasparenza e l’etica all’interno delle forze dell’ordine. La giustizia ha fatto il suo corso, ma resta aperto il dibattito sulla tutela dei più vulnerabili.

Giovanni Belmonte, 57 anni, ex vicequestore di Udine e attuale dirigente della polizia amministrativa di Treviso, è stato condannato mattina a 1 anno e 4 mesi di reclusione (pena sospesa) dal Tribunale di Udine in composizione collegiale, con l'infamante accusa di prostituzione minorile.

Giovanni Belmonte è stato condannato a un anno e 4 mesi di reclusione (con pena sospesa). Per il 57enne, già dirigente della questura di Udine, il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione Vai su Facebook

