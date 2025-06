Prossimo turno Serie A 2025 2026

Preparati a vivere un'altra entusiasmante stagione di calcio italiano con il prossimo turno della Serie A 2025/2026! Dal 23 al 25 agosto, le squadre scenderanno in campo per dar vita a sfide che promettono spettacolo e emozioni. Scopri tutte le date, gli orari e i match in programma, e resta aggiornato su come seguire ogni momento di questa appassionante avventura sportiva. La stagione sta per ripartire: non perderti neanche un secondo!

Date, orari e partite in programma nel prossimo turno Serie A 20252026 La Serie A 20252026 aprirà i battenti con la 1ª giornata che si giocherà da sabato 23 a domenica 25 agosto 2025. Prossimo turno Serie A: per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 20252026, e dove seguire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Prossimo turno Serie A 2025/2026

In questa notizia si parla di: serie - prossimo - turno - date

Prossimo turno Serie A 2024/2025 - La Serie A 2024/2025 si avvicina a un'altra emozionante giornata di campionato. Il 37° turno è fissato per il weekend del 17-18 maggio 2025.

Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di serie C sarà domenica 17 agosto #LegaPro #serieC #Cittadella #campionato #CoppaItalia Vai su Facebook

Serie A2: le partite in chiaro sulla RAI delle semifinali Vai su X

Prossimo turno Serie A, 1ª Giornata: date e orari Sky e DAZN; Quando gioca il Napoli? Il calendario completo delle prossime partite: attesa per le amichevoli; Calendario Serie A 2024-2025, date e orari della 38^ giornata.

Le prime tre gare del campionato. Serie A, date e orari - Sono ufficiali le date e gli orari delle prime tre giornate del prossimo campionato. Scrive lanazione.it

La prossima Serie B partirà il 22 agosto - Rese note le date in cui partirà il campionato, che rispetto ad un anno fa si prende una settimana in più di 'riposo', iniziando solo nella penultima set ... Segnala msn.com