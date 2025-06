Propiziando la vittoria | è la notte delle cene Il Comune dispone l' ordinanza anti-alcol

La notte delle cene si anima di tradizione e speranza, mentre il Comune dispone l'ordinanza anti-alcol per garantire un clima di festa sicuro. Dopo la prova generale di gioved√¨, che ha visto il quartiere di Porta Sant'Andrea protagonista, il venerd√¨ della vigilia si trasforma in un momento speciale: migliaia di arretini si riuniscono a tavola, intenti a propiziare la vittoria della loro squadra. √ą il cuore pulsante di una tradizione che unisce comunit√† e passione...

