Propaganda israeliana | le nuove campagne del Ministero di Tel Aviv con la complicità delle piattaforme

La crescente propaganda israeliana, orchestrata dal Ministero degli Esteri di Tel Aviv con il supporto delle principali piattaforme digitali, solleva questioni cruciali sulla manipolazione dell’opinione pubblica globale. Attraverso campagne emotive e visivamente impattanti su Google e YouTube, si mira a influenzare le percezioni sui conflitti di Gaza e Iran, semplificando complesse realtà geopolitiche. Ma fino a che punto questa strategia può essere considerata eticamente sostenibile?

Negli ultimi mesi, il Ministero degli Esteri israeliano ha intensificato il proprio sforzo comunicativo attraverso una serie di campagne pubblicitarie digitali, veicolate soprattutto su Google e YouTube, per influenzare l’opinione pubblica occidentale rispetto ai principali fronti di guerra: Gaza e più recentemente l’Iran. Queste campagne utilizzano uno stile fortemente emotivo e visivamente drammatico, orientato a semplificare la realtà e polarizzare il dibattito. Video che mostrano bambini in lacrime, città colpite da missili, o slogan come “Stop Iran before it’s too late” compaiono su milioni di schermi, puntando a spingere governi e opinione pubblica occidentale verso posizioni allineate alla visione strategica israeliana. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Propaganda israeliana: le nuove campagne del Ministero di Tel Aviv con la complicità delle piattaforme

In questa notizia si parla di: campagne - propaganda - israeliana - ministero

MEDIO ORIENTE | Gli attacchi israeliani contro l'Iran hanno provocato 224 morti dall'inizio delle ostilità venerdì scorso: lo ha reso noto il portavoce del ministero della Salute iraniano, Hossein Kermanpour. #ANSA Vai su Facebook

Quando la propaganda si maschera da aiuto umanitario: la campagna pubblicitaria di Israele su YouTube che nasconde la fame a Gaza; Così Israele compra pubblicità su Youtube per diffondere fake news sugli aiuti alimentari a Gaza; Propaganda pubblicitaria: l’offensiva comunicativa di Israele su social.

Quando la propaganda si maschera da aiuto umanitario: la campagna pubblicitaria di Israele su YouTube che nasconde la fame a Gaza - I video fake di Israele mostrano una realtà profondamente differente rispetto alle immagini che circolano da settimane. Riporta greenme.it

“L’Iran prepara missili nucleari per colpire l’Europa”: come funziona la propaganda di Israele su YouTube - Israele da mesi promuove una campagna di propaganda in Italia attraverso diversi canali, a partire da YouTube. Scrive fanpage.it