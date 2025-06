Pronto Badante Si rafforza il servizio in Valdarno

In un territorio in continua crescita e attenzione alle esigenze delle persone più fragili, “Pronto Badante” si conferma come un punto di riferimento affidabile e accessibile. Grazie all’attivazione di nuovi sportelli e punti informativi in Valdarno, la regione Toscana rafforza il suo impegno a garantire assistenza tempestiva e qualificata alle famiglie. Un passo fondamentale per migliorare la qualità di vita degli anziani e delle loro comunità, offrendo supporto concreto e soluzioni immediate.

Arezzo, 20 giugno 2025 – Si rafforza sul territorio aretino l’impegno del progetto “Pronto Badante”, promosso e finanziato dalla Regione Toscana per offrire un sostegno concreto alle persone anziane che si trovano per la prima volta in una condizione di fragilità. In Valdarno sono attivi e in fase di attivazione nuovi sportelli e punti informativi, pensati per orientare i cittadini, informare sui servizi disponibili e offrire un primo aiuto alle famiglie. Accanto agli sportelli già attivi presso il Centro sociale “La Bartolea” di Montevarchi e la sede della cooperativa LeGO, saranno aperti da lunedì 24 giugno due nuovi punti informativi: uno all’interno della Coop. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Pronto Badante”. Si rafforza il servizio in Valdarno

