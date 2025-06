Pronta la palestra di via Longarone a Scandiano, un importante passo avanti per la comunità e gli sportivi locali. Con un investimento di 118mila euro, i lavori strutturali completati nel 2023 hanno migliorato efficienza e sicurezza, rendendo questa struttura ancora più accogliente e funzionale. Negli ultimi tre anni, interventi mirati hanno trasformato radicalmente questo spazio, sottolineando l’impegno della città nel promuovere benessere e attività sportive. Ora, la palestra si prepara ad accogliere nuove sfide e successi.

Sono terminati a Scandiano i lavori strutturali nella palestra di via Longarone per un investimento complessivo di 118mila euro. Un’opera certamente molto importante per la comunità scandianese e in particolare per i tanti sportivi che frequentano la struttura. Negli ultimi tre anni la palestra è stata interessata da interventi mirati a migliorarne soprattutto l’efficienza e ovviamente anche la sicurezza. Le opere sono iniziate nel 2023 con l’installazione di una tribuna da 50 posti e anche il rifacimento dei canali di gronda interni e hanno segnato l’inizio di un percorso di riqualificazione complessivo (23mila euro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it