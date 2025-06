Pronostici marcatori e tiri in porta Borussia Dortmund e Inter

Prepariamoci a scoprire i pronostici marcatori e tiri in porta di Borussia Dortmund e Inter, due squadre pronte a riscattarsi nella seconda giornata del Mondiale per Club. Dopo un debutto senza reti, la vittoria diventa essenziale: i tedeschi e i nerazzurri puntano a migliorare le proprie statistiche offensive e a conquistare il pass per le fasi successive. Scopriamo insieme chi potrebbe salire sul tabellino e quante occasioni da gol ci aspettiamo in questa sfida emozionante.

Pronostici marcatori e tiri in porta di Borussia Dortmund e Inter, due squadre che giocano per la seconda giornata del Mondiale per Club e che dopo il pari devono vincere Borussia Dortmund e Inter hanno pareggiato al debutto in questo Mondiale per Club. Zero a zero i tedeschi, uno a uno i nerazzurri. E adesso, in questa seconda giornata sicuramente assai più semplice della prima, sono chiamati alla vittoria per cercare poi di staccare il pass per i quarti di finale. Non dovrebbero esserci problemi, né per l'una né per l'altra squadra.

