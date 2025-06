Promossi e bocciati in Lomellina Al Pollini di Mortara due record | insieme più respinti e più promossi

Clamorosi risultati nelle scuole di Lomellina e Pavese: tra promossi e bocciati, emergono dati sorprendenti che raccontano una nuova fase dell’istruzione post-pandemica. All’Istituto Pollini di Mortara si registra un record inaspettato, con la percentuale più alta di respinti e promossi, mentre in Pavese i maturandi affrontano il primo vero esame, dopo aver sostenuto la prova di terza media in modalità remota. La scena scolastica locale si rivela sempre più dinamica e complessa.

Nel Pavese i maturandi sono 3.699, a esaminarli 101 commissioni. È il loro primo vero esame vero, visto che i ragazzi classe 2006 hanno sostenuto il test di terza media da remoto per il Covid. La percentuale dei promossi nei principali istituti di Vigevano e della Lomellina varia tra il 67 e il 70% con la curiosità dell’Istituto professionale Pollini di Mortara, che chiude l’anno scolastico con due record: la percentuale più alta dei respinti (19,2%) e la più alta dei promossi (69,7%). Interessante anche il dato espresso dall’Itis Caramuel-Roncalli di Vigevano, dove la percentuali dei rimandati crolla: gli studenti con i cosiddetti giudizi sospesi, vale a dire i debiti in qualche materia, sono passati dal 41,7% al 26,6%. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Promossi e bocciati in Lomellina. Al Pollini di Mortara due record: insieme più respinti e più promossi

In questa notizia si parla di: promossi - lomellina - pollini - mortara

Promossi e bocciati in Lomellina. Al Pollini di Mortara due record: insieme più respinti e più promossi; Nuovo preside al Pollini: nominata Marisa Calculli.

Promossi e bocciati in Lomellina. Al Pollini di Mortara due record: insieme più respinti e più promossi - È il loro primo vero esame vero, visto che i ragazzi classe 2006 hanno sostenuto il test di terza media da remoto per il Covid. Come scrive ilgiorno.it

Pollini Mortara - Bollettino pollini e allergie - Bergamo (BG) Brescia (BS) Como (CO) Cremona (CR) Lecco (LC) Lodi (LO) Mantova (MN) Milano (MI) Monza e Brianza (MB) Pavia (PV) Sondrio (SO ... Segnala ilmeteo.it