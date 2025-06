Prolungamento della metro da Bisceglie a Baggio aggiudicati i lavori | 3 nuove fermate tempi e costi

Milano si prepara a rivoluzionare il suo sistema di trasporti con l'aggiudicazione dei lavori per il prolungamento della linea M1 da Bisceglie a Baggio. Con tre nuove fermate, un tracciato interrato e tecnologie all’avanguardia come la "talpa", questa infrastruttura promette di migliorare la mobilità urbana. In soli 6 anni, Milano si avvicina a un futuro più sostenibile e connesso, trasformando le sfide in opportunità .

Milano – Aggiudicata la gara d'appalto per il prolungamento della linea M1 da Bisceglie fino a Baggio, un tragitto di 3,3 chilometri con tre nuove stazioni: Parri-Valsesia, Baggio e Olmi. Il tracciato. Il tracciato sarĂ Â completamente interrato e la galleria sarĂ Â realizzata quasi interamente con TBM, la cosiddetta "talpa", per limitare al massimo gli impatti in superficie. I tempi di realizzazione previsti sono di 2.300 giorni, pari a 6 anni e 3 mesi, con l'avvio dei lavori ipotizzato per ottobre. L'opera, progettata da MM Spa che ha curato anche la fase di gara, include tecnologie antincendio all'avanguardia e l'adozione della metodologia BIM per una visione integrata dell'intero ciclo di vita del progetto, dall'impatto ambientale alla manutenzione futura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Prolungamento della metro da Bisceglie a Baggio, aggiudicati i lavori: 3 nuove fermate, tempi e costi

In questa notizia si parla di: baggio - prolungamento - bisceglie - tempi

