Procreazione assistita l' annuncio dell' assessore Faraoni | Pronti i fondi per la convenzione coi privati

L’annuncio dell’assessore Faraoni rappresenta una svolta significativa per la Sicilia: pronti i fondi per rendere accessibili le prestazioni di procreazione assistita anche attraverso strutture private convenzionate. Con un investimento di 3,5 milioni di euro, questa iniziativa promette di offrire alle coppie una speranza concreta, riducendo le barriere e ampliando le possibilità di realizzare il sogno di diventare genitori. Una nuova era di servizi e solidarietà sta per aprirsi nell’isola.

In autunno, in Sicilia, anche le strutture private specializzate in procreazione medicalmente assistita garantiranno le prestazioni in convenzione col Sistema sanitario nazionale e per questo sarà stanziato un budget di tre milioni e mezzo di euro. Lo ha annunciato l’assessore regionale Daniela. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Procreazione assistita, l'annuncio dell'assessore Faraoni: "Pronti i fondi per la convenzione coi privati"

