Processo morte Maradona Luque il medico sotto accusa ha un nuovo avvocato | l’amico di Milei

Il processo per la morte di Diego Maradona, uno dei più discussi degli ultimi anni in Argentina, si infittisce con nuove svolte: l'avvocato di Leopoldo Luque, il neurochirurgo sotto accusa, ha un nuovo rappresentante, amico di Milei. La vicenda mette in luce tensioni, accuse e interrogativi sulla gestione della salute del leggendario calciatore, mentre il dibattito sulla verità dell’evento si intensifica. La sentenza si avvicina, e il futuro di tutti gli attori coinvolti è appeso a un filo.

Il processo per le cause della morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020, durante un ricovero domiciliare è uno dei più controversi degli ultimi anni in Argentina. Al centro dell'indagine, l'ipotesi di negligenza medica che avrebbe coinvolto il team sanitario responsabile della cura dell'ex campione. Tra gli imputati principali figura il neurochirurgo Leopoldo Luque, medico di fiducia di Maradona negli ultimi mesi di vita. Dopo l'avvio del primo processo a marzo 2025 e il suo annullamento a maggio per irregolarità procedurali, le autorità hanno assegnato il caso a un nuovo tribunale.

