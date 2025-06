Processioni di San Luigi Gonzaga e Corpus Domini | le strade chiuse e i divieti

Preparati a vivere due giorni di fede e tradizione a Foggia: venerdì 20 e sabato 21 giugno, le processioni di San Luigi Gonzaga e il Corpus Domini coinvolgeranno il cuore della città, con strade temporaneamente chiuse e divieti di circolazione. L’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale assicura un percorso sicuro e ordinato, affinché tutti possano partecipare in sicurezza a questi eventi religiosi che uniscono comunità e spiritualità.

