Primo nido di Caretta caretta della stagione 2025 | l’intervento dell’Acquario di Genova

Un entusiasmante inizio per la stagione delle tartarughe in Liguria: giovedì 19 giugno, l’acquario di Genova ha scoperto il primo nido di Caretta caretta del 2025 a Celle Ligure. Un importante passo nella tutela di questa meravigliosa specie marittima, grazie all’attenzione e sensibilità del personale dello stabilimento balneare. La scoperta rafforza l’impegno per preservare il fragile equilibrio della nostra biodiversità marina, sottolineando quanto sia fondamentale il coinvolgimento di tutti nella conservazione ambientale.

È stato scoperto nel pomeriggio di giovedì 19 giugno il primo nido della stagione 2025 di tartaruga marina Caretta caretta in Liguria. Il ritrovamento è avvenuto su una spiaggia a uso privato a Celle Ligure, grazie alla segnalazione dei bagnini dello stabilimento balneare, che hanno individuato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Primo nido di Caretta caretta della stagione 2025: l’intervento dell’Acquario di Genova

