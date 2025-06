Prima un boato e poi le fiamme incendio lungo le mura di cinta di Stroncone | fumo visibile anche da Terni

Un violento incendio ha scosso questa mattina le mura di cinta di Stroncone, producendo un boato che si è sfogato in un fumo denso e imponente, visibile fino a Terni. Le fiamme distruttive mettono in allerta la comunità locale, con i soccorritori già sul posto per domare il rogo e tutelare il patrimonio storico e ambientale. Rimanete con noi per aggiornamenti sulle cause e sull’evoluzione della situazione.

Un incendio è divampato questa mattina lungo le mura di cinta di Stroncone. La colonna di fumo sprigionata dal rogo è stata visibile anche da Terni. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Prima un boato e poi le fiamme, incendio lungo le mura di cinta di Stroncone: fumo visibile anche da Terni

