Prima donna al vertice Cna Chi è Sabrina Mattei

"Lavoreremo per creare alleanze fra diversi saperi, non c'è identità senza apertura, né futuro senza responsabilità. Il cambiamento non si amministra, si accompagna ed è necessario rendere accessibili le informazioni perché nessuno resti indietro. E dobbiamo pretendere politiche che rappresentino le PMI". Sono alcune delle priorità indicate dalla nuova presidente provinciale della Cna di Lucca, Sabrina Mattei, eletta all'unanimità nel corso dell'ultima assemblea annuale. Mattei è una imprenditrice di Pietrasanta già presente nella dirigenza della associazione da diversi anni. Fondatrice e direttrice creativa del marchio Borgo Solaio e docente di materie inerenti la moda, l'artigianato e l'auto-imprenditorialità, Mattei guiderà la Cna nei prossimi quattro anni ed è la prima donna ad arrivare al vertice dell'associazione provinciale.