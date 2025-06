Prima di andare al mare vieni a donare | nuova raccolta sangue

Prima di tuffarti tra le onde, pensa a chi ha bisogno di un aiuto prezioso: dona sangue! La Avis comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con il Centro trasfusionale di Brindisi e il sostegno di Fondazione Con il Sud, invita tutti domenica 22 giugno 2025, dalle 8 alle 12, presso la sede locale, a partecipare a una raccolta che può salvare tante vite. Perché il vero mare è fatto di solidarietà!

SAN VITO DEI NORMANNI - L’Avis comunale di San Vito dei Normanni, in collaborazione con il Centro trasfusionale di Brindisi, e con il sostegno di Fonfazione con il Sud, organizza una nuova raccolta di sangue. L'iniziativa si svolgerà domenica 22 giugno 2025 dalle ore 8.alle ore 12, presso la sede. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Prima di andare al mare vieni a donare": nuova raccolta sangue

In questa notizia si parla di: sangue - raccolta - prima - andare

Il messaggio itinerante di "DonatoriNati": raccolta straordinaria di sangue al Goretti - Oggi, l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina ha ospitato il messaggio itinerante di DonatoriNati, che promuove l'importanza della donazione di sangue.

Avis in prima linea nella raccolta di sangue nell'Isola. Appello a donare del presidente Dore, in estate scorte a rischio #ANSA Vai su Facebook

Avis in prima linea nella raccolta di sangue nell'Isola. Appello a donare del presidente Dore, in estate scorte a rischio #ANSA Vai su X

Prima di andare al mare vieni a donare: nuova raccolta sangue; Avis in prima linea nella raccolta di sangue nell'Isola; Sabato 14 giugno la Giornata mondiale dei donatori di sangue.

Donazione di sangue e plasma, al via la campagna estiva. L’appello di Spiderman: “Donate prima di andare in vacanza” - Regione Liguria lancia le campagne per invitare i cittadini a donare sangue e plasma in vista della Giornata mondiale del donatore di sangue, istituita dall’Oms, che si celebra sabato 14 giug ... Si legge su msn.com

Sangue e plasma, dona prima di andare in vacanza: la campagna con Spiderman - Anche quest’anno le campagne hanno come protagonista Mattia Villardita, il volontario savonese impegnato nel sociale che da anni indossa i panni di Spiderman ... Secondo msn.com