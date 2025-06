Previsioni traffico strade e autostrade 21 e 22 giugno | i consigli Anas per evitare code nel weekend

Se state pianificando un viaggio nel weekend del 21 e 22 giugno, è fondamentale essere preparati alle possibili code e congestioni sulle strade. Le previsioni di traffico di Anas indicano un aumento degli spostamenti verso le mete di mare e le destinazioni di villeggiatura, con grandi flussi in uscita dalle grandi città italiane. Per godervi il weekend senza stress, seguite i consigli utili di Anas: informatevi in tempo reale e pianificate percorsi alternativi.

Le previsioni di traffico del weekend del 21 e 22 giugno fornite da Anas: partenze in aumento verso i luoghi di mare e grossi spostamenti di veicoli dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura.

