Previsioni meteo temporali nel weekend poi nuova ondata di caldo africano

Il weekend si prospetta all'insegna di temporali fastidiosi, ma presto un’ondata di caldo africano tornerà a riscaldare l’Italia. Dopo una breve pausa di frescura, le temperature saliranno nuovamente, mettendo alla prova la nostra resistenza al gran caldo. Resta aggiornato per scoprire come affrontare questa nuova fase estiva e pianificare al meglio le tue giornate.

Negli ultimi giorni c’è stata una tregua dall’afoso caldo estivo grazie ad un’ondata di piogge e temporali che ha abbassato le temperature. Ma la situazione è destinata a cambiare settimana prossima a causa dell’anticiclone africano che non sembra voler abbandonare l'Italia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Previsioni meteo, temporali nel weekend, poi nuova ondata di caldo africano

