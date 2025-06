Previsioni meteo per il weekend in Italia | caldo intenso e temporali localizzati

sole caldo e temperature elevate che renderanno il weekend ideale per le attività all'aperto. Tuttavia, attenzione alle improvvise perturbazioni che potrebbero portare temporali localizzati e qualche rovescio. Per restare sempre aggiornati sulle condizioni meteo della vostra zona, abbonatevi a DayItalianeNews e preparatevi al meglio per un weekend all'insegna del divertimento e della sicurezza!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sabato 21 giugno: instabilità al Nord, caldo intenso al Centro-Sud. Il weekend inizia con condizioni meteorologiche contrastanti. Al Nord, soprattutto in Lombardia, Veneto e Piemonte, si prevedono temporali sparsi nel pomeriggio, accompagnati da raffiche di vento e possibili grandinate. È attiva un’ allerta gialla in alcune regioni del Centro-Nord per fenomeni intensi. Al Centro e al Sud, invece, il protagonista sarà il caldo torrido, con temperature massime tra i 33 e i 36 gradi. Particolarmente colpite le zone interne di Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia, dove l’afa sarà marcata e persistente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Previsioni meteo per il weekend in Italia: caldo intenso e temporali localizzati

In questa notizia si parla di: caldo - intenso - previsioni - meteo

Meteo, "maltempo intenso" poi la svolta: quando arriva il caldo - Nelle prossime ore, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali diffusi previsto per le prossime 48 ore, secondo gli esperti di 3bmeteo.

Dopo giorni di caldo intenso e temperature ben oltre la media, la Sicilia si prepara a un cambiamento deciso del meteo. Secondo le previsioni di 3BMeteo, la nuova settimana sarà segnata dall’arrivo Vai su Facebook

Previsioni meteo Torino 17 giugno: una tregua dal caldo intenso Vai su X

Meteo 20 giugno: instabile al Sud. Weekend caldo ma senza afa; Meteo: temperature in crescita, ecco quando torna il CALDO intenso; Meteo, caldo intenso, poi violenti temporali e maltempo: le regioni colpite nel weekend.

Meteo, caldo intenso, poi violenti temporali e maltempo: le regioni colpite nel weekend - L'instabilità regnerà sovrana ancora su parte del nostro Paese: domani violenti e temporanei rovesci si abbatteranno in diverse regioni del Centro, discorso ... Secondo fanpage.it

Meteo, weekend tra caldo intenso e temporali: le previsioni dal 14 giugno - L'anticiclone continua a dominare la scena meteo nel weekend, spingendo i termometri fino a punte di 40 gradi, ma ci sono temporali in vista! Da meteo.it