Prevenzione sulla talassemia a Catania ‘Barche della legalità’

A Catania, si alza il vento della prevenzione con “Vela & Salute”, un’iniziativa che unisce il mare, la solidarietà e la legalità per combattere la talassemia. Promuovendo la donazione del sangue e sensibilizzando sulla prevenzione, questa iniziativa dimostra come lo sport e la solidarietà possano cambiare vite. Un esempio di inclusione e rinascita, in cui ogni vela diventa un messaggio di speranza e legalità da condividere con tutti, perché il cambiamento parte da qui.

PALERMO (ITALPRESS) – Promuovere la prevenzione della Talassemia e la donazione del sangue e diffondere messaggi di legalità e inclusione sociale. Queste le finalità della terza edizione di “Vela & salute”, il mare aperto a tutti e senza barriere, un progetto promosso da Lega navale italiana e Arnas Garibaldi. Una navigazione inclusiva con imbarcazioni sequestrate e confiscate dall’autorità giudiziaria che ritrovano nuova vita ed impiego. La “traversata”, partita lo scorso 12 giugno, si muove su due differenti rotte. Le imbarcazioni si ritroveranno insieme al porto di Catania domani. Questi i porti interessati: Capo D’Orlando, Pozzallo, Milazzo, Messina, Riposto, Aci Trezza, Pozzallo, Marzamemi, Siracusa, Augusta e Catania. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

