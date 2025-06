Pretty Little Liars compie 15 anni e la creatrice e il cast ammettono | Vorremmo fare un film reunion

Celebrare 15 anni di Pretty Little Liars significa riscoprire un'icona che ha affascinato generazioni. La creatrice Marlene King e il cast svelano con entusiasmo la possibilità di una reunion, magari sotto forma di film, per rivivere le emozioni di Rosewood. Un ritorno tanto atteso dai fan di ieri e di oggi che potrebbe scrivere un nuovo capitolo di questa serie amatissima. Rimanete sintonizzati, perché il mistero potrebbe tornare a essere svelato!

La serie Pretty Little Liars ha debuttato sugli schermi nel 2010 e il cast e la creatrice hanno parlato della possibilitĂ di tornare sul set. La serie Pretty Little Liars ha compiuto 15 anni e la creatrice Marlene King e i protagonisti hanno svelato che sarebbero felici di realizzare un progetto reunion, possibilmente un film. Le star dello show tratto dai romanzi di Sara Shepard hanno infatti rilasciato un'intervista a The Hollywood Reporter in cui hanno parlato dell'esperienza vissuta sul set e dell'impatto avuto dalla storia del gruppo di amiche tormentate da 'A' sul mondo della televisione e sulla cultura pop. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pretty Little Liars compie 15 anni e la creatrice e il cast ammettono: "Vorremmo fare un film reunion"

“In qualche modo sono già passati 15 anni da quando abbiamo iniziato tutti a mentire per professione… ” LE NOSTRE LIARS RIUNITE Vai su Facebook

