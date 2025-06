Prestigioso riconoscimento per due oncologhe dell' ospedale di Piedimonte Matese

Due straordinarie oncologhe dell’Ospedale di Piedimonte Matese ricevono un prestigioso riconoscimento, valorizzando non solo la loro competenza clinica e umanità, ma anche l’eccellenza della ricerca scientifica. La UOSD di Oncologia, guidata da Rodolfo Cangiano, si distingue con lavori innovativi presentati al Goim. Questo premio testimonia l’impegno e la passione di un team dedicato a migliorare la vita dei pazienti, rafforzando la reputazione dell’ospedale nel panorama oncologico nazionale.

Attività scientifica di valore in aggiunta a competenza clinica, umanità e accoglienza: riconoscimento Scientifico per la Uosd di Oncologia di Piedimonte Matese, di cui è Dirigente Responsabile Rodolfo Cangiano. Premiati due lavori scientifici presentati al Goim (Gruppo Oncologico Italia.

