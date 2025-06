Pressioni USA sul Messico | indagate i politici legati al narcotraffico

Negli ultimi giorni, si intensificano le pressioni degli Stati Uniti sul Messico, con accuse che coinvolgono politici legati al narcotraffico. Fonti interne alla Casa Bianca rivelano incontri tra il segretario di Stato Marco Rubio e altri alti funzionari, alimentando tensioni diplomatiche e sollevando interrogativi sulla stabilità regionale. Questi sviluppi sottolineano come la lotta al crimine organizzato continui a essere al centro delle strategie americane, lasciando il futuro politico del Messico in un’area di grande incertezza.

Negli ultimi giorni ci sarebbero state nuove pressioni politiche da parte di membri dell'amministrazione Trump nei confronti del Governo messicano: è quanto avrebbero riferito due fonti interne alla Casa Bianca all'agenzia Reuters. Secondo quella che pare una vera e propria fuga di notizie, il segretario di Stato Marco Rubio, accompagnato da alti funzionari del dipartimento di Giustizia, della Homeland Security e del dipartimento del Tesoro, avrebbe chiesto al Governo della presidente Claudia Sheinbaum di indagare formalmente e perseguire politici messicani sospettati di avere legami con il narcotraffico.

