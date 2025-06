Presidio farmacisti davanti alla sede di Federfarma | ecco di cosa si è discusso

Un presidio dei farmacisti davanti alla sede di Federfarma a Bologna ha acceso i riflettori sulle delicate trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, avviate nell'agosto 2024 e ormai giunte a un momento cruciale. Le tensioni si fanno sentire, mentre rappresentanze sindacali e farmacisti si preparano a difendere i propri diritti. Scopriamo insieme cosa è emerso durante questa importante mobilitazione.

Bologna, 20 giugno 2025 - Filcams Cgil Bologna, Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Emilia Romagna hanno tenuto, nella giornata di venerdì 20 giugno 2025, un presidio presso la sede di Federfarma in via Garibaldi a Bologna, in un momento di tensione legato al rinnovo del contratto collettivo nazionale dei farmacisti le cui trattative hanno avuto inizio a partire da agosto 2024. Dopo esattamente 10 mesi dalla scadenza del precedente, stipulato nel 2021, i negoziati si sono bruscamente interrotti per via della mancata volontĂ di Federfarma di accettare le proposte di miglioramento delle condizioni lavorative effettuate dai sindacati coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presidio farmacisti davanti alla sede di Federfarma: ecco di cosa si è discusso

