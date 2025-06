Presidio alla Leonardo contro il riarmo Usb | Un euro in più all’industria bellica significa meno soldi a scuole e ospedali

Presidio alla Leonardo contro il riarmo e la spesa militare, un euro in meno all’industria bellica significa risorse in più per scuole e ospedali. Questa mattina, in Toscana e in altre regioni italiane, i sindacati di base sono scesi in piazza per sostenere il popolo palestinese, manifestando davanti alle sedi di Leonardo Spa. Il presidio in Toscana è stato un gesto forte per sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere un cambio di rotta verso la pace e il benessere sociale.

Stamattina in Toscana e altre regioni italiane i sindacati di base sono scesi in piazza per il popolo palestinese, hanno manifestato davanti alle sedi di Leonardo Spa per sensibilizzare i cittadini sulla guerra a Gaza e per protestare contro il riarmo in Europa. Il presidio in Toscana è stato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Presidio alla Leonardo contro il riarmo. Usb: “Un euro in più all’industria bellica significa meno soldi a scuole e ospedali”

In questa notizia si parla di: presidio - leonardo - riarmo - euro

Brescia, prof denunciato per molestie: le studentesse del liceo “Leonardo” in presidio davanti a scuola. “Sia sospeso” - Le studentesse del liceo "Leonardo" di Brescia si sono raccolte in presidio di fronte alla scuola, chiedendo la sospensione di un professore denunciato per molestie da un’alunna.

Il prossimo 20 giugno USB ha indetto una giornata di sciopero generale: una scelta dettata dalla necessità di opporsi alle politiche belliciste del Governo Meloni. La corsa al riarmo, per la difesa comune europea e l’aumento della spesa per la NATO fino al 5% Vai su Facebook

Presidio alla Leonardo contro il riarmo. Usb: “Un euro in più all’industria bellica significa meno soldi a scuole e ospedali”; Gaza, presidio Usb alla Leonardo di Campi Bisenzio: Meloni non sia complice; Presidio alla Leonardo contro il riarmo.

Presidio alla Leonardo contro il riarmo. Usb: “Un euro in più all’industria bellica significa meno soldi a scuole e ospedali” - El Debuch, giovani palestinesi d’Italia: “Non si può permettere ancora profitto sul sangue che scorre a Gaza” Stamattina in Toscana e altre regioni italiane i sindacati di base sono scesi in piazza pe ... Riporta firenzetoday.it

Usb Firenze, presidio alla Leonardo per sciopero contro riarmo - Lo annuncia per il 20 giugno, dalle 9:30, l'Unione sindacale di base, insieme a Cub ed Sg ... Secondo msn.com