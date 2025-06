Presi per i fondElly sui migranti Nessun obbligo per l' Italia ad offrire un porto sicuro

Una sentenza storica rivoluziona il panorama migratorio italiano, demolendo miti e smentendo l’obbligo di offrire un porto sicuro. Per anni, la narrativa della sinistra, delle ONG e dei no borders ha dipinto un quadro distorto, ma ora il diritto chiarisce che un ministro ha il sacrosanto diritto di proteggere i confini nazionali. È tempo di riconsiderare le nostre posizioni alla luce di questa decisione epocale, che ribalta le certezze finora condivise.

Una sentenza storica. Che demolisce una serie di assunti procrastinati per anni dalla rive gauche della politica italiana. Non solo perché ha stabilito che un ministro, nel pieno delle sue funzioni, ha il sacrosanto diritto di difendere i nostri confini nazionali. Ma anche perché l'assunto col quale sinistra, associazioni no borders e ong hanno, per anni, apparecchiato buoni e cattivi è, semplicemente, sbagliato. Almeno, in base al diritto italiano e a quello internazionale. Le motivazioni dell'assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms hanno una valenza squisitamente politica, perché chiariscono, una volta per tutte, che l'Italia non è obbligata in alcun modo a fornire il Porto Sicuro (Pos) ad una nave battente bandiera di un'altra nazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Presi per i fondElly sui migranti. “Nessun obbligo per l'Italia ad offrire un porto sicuro”

