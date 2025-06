Presentazione Commissione speciale Sviluppo Sud Giovani ecco quando

Il futuro del Sud Italia si accende di nuove speranze con la presentazione della Commissione speciale Sviluppo Sud Giovani. Martedì 24 giugno, alle 10.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, si sveleranno progetti e strategie per valorizzare i giovani e promuovere uno sviluppo sostenibile. Un momento cruciale che potrà segnare una svolta importante, coinvolgendo istituzioni e cittadini in un dialogo fondamentale per il domani del nostro Paese.

ROMA – Martedì 24 giugno, alle ore 10.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, viene presentata la “Commissione speciale Sviluppo Sud Giovani”. Intervengono il vicepresidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa, la segretaria di presidenza, Annarita Patriarca. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Presentazione Commissione speciale Sviluppo Sud Giovani, ecco quando

