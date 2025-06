Presentato alla Camera il rapporto per una strategia di sicurezza nazionale

Lunedì 16 giugno è stato presentato, alla Camera dei Deputati, il “Rapporto per una strategia di sicurezza nazionale”. Il documento è stato redatto da una squadra di esperti individuati da “ 2030-2040 Futuri probabili ”, un progetto di ricerca che si occupa di ricerca transdisciplinare nato nel 2024, per “proporre all’attenzione dei decisori politici le aree che potrebbero prioritariamente rientrare nella nostra strategia”. Si afferma, nell’ incipit, che la selezione delle tematiche non è stata esaustiva, ma operata sulla base del contesto internazionale, delle priorità, del cambiamento d’epoca, dei bisogni interni, delle minacce e delle opportunità, degli obbiettivi sociali ed economici. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Presentato alla Camera il rapporto per una strategia di sicurezza nazionale

