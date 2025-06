Presentato a Roma primo Bilancio di Sostenibilità del Campus Bio-Medico

Roma si apre a un nuovo capitolo di responsabilità e innovazione con la presentazione del primo Bilancio di Sostenibilità del Campus Bio-Medico. Dopo oltre trent’anni dedicati alla salute e al benessere delle persone, questa iniziativa segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita etica e sociale. Scopri come il futuro si costruisce oggi, integrando tecnologia, umanità e sostenibilità per un domani migliore.

Roma, 20 giu. (askanews) - Oltre trent'anni al servizio della salute e della persona, una visione che guarda al futuro e un impegno che ora viene tradotto in numeri, scelte e progetti concreti. La Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ha presentato a Roma il suo primo Bilancio di Sostenibilità, che fornisce una testimonianza del percorso che mette insieme innovazione sanitaria, centralità dell'essere umano, impegno sociale e rispetto dell'ambiente. La presentazione si è svolta a Palazzo Colonna durante l'evento "Sostenibilità in sanità: una nuova sfida", alla presenza di varie personalità come la Deputata Ylenja Lucaselli, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, con l'introduzione del Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Carlo Tosti e l'intervento dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale della Fondazione Paolo Sormani, che ha spiegato: "E' un bilancio che va a considerare non soltanto gli aspetti tradizionali economico-finanziari ma più in generali quelli che sono gli indicatori cosiddetti IEG, ovvero che riguardano l'Environment, l'ambiente, tutta la parte social e tutta la parte relativa alla governance delle strutture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net