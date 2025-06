prese le ladre di bancomat al supermarket

Due ladre di bancomat e carte di credito sono state smascherate al supermarket, grazie all’intervento tempestivo di un carabiniere. Approfittando della distrazione di una signora di 64 anni, tentavano di svuotarle i conti, ma sono state prontamente fermate prima di riuscire nel loro intento. Le due donne bulgare, di 27 e 47 anni, sono state denunciate per ricettazione e uso indebito di carte. La sicurezza delle persone è una priorità, e questa vicenda ne è la prova.

Approfittando della distrazione di una signora, hanno cercato di prelevare dai suoi bancomat e carte di credito quanto più possibile. Ma sono state fermate da un carabiniere e quanto erano già riuscite a incassare è stato restituito alla legittima proprietaria. Due donne di nazionalità bulgara sono state denunciate con l'accusa di ricettazione e indebito utilizzo delle carte di credito. Hanno 27 e 47 anni. La loro vittima è una signora di 64 anni di Rignano. Domenica stava facendo la spesa al supermercato vicino casa, quando è stata avvicinata dalle due donne. Lì per lì non si è accorta del furto: erano riuscite infatti ad aprirle la borsa e a prendere il portafoglio per poi allontanarsi velocemente dal punto vendita.