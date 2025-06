Prendono Dennis Man e lo prendono gratis | colpo geniale in Serie A

La Lazio mette a segno un colpo da maestro: Dennis Man, in free transfer, potrebbe essere il rinforzo perfetto per il nuovo progetto di Maurizio Sarri. Un piano studiato nei minimi dettagli, che sfrutta la rinascita di talenti e la capacità dell’allenatore di rigenerare i giocatori in crisi. Con questa operazione, i biancocelesti dimostrano ancora una volta tutta la loro astuzia nel mercato. Il grande colpo è servito: la Serie A si prepara a sorprenderti.

Un calciatore che ha bisogno di aria nuova. Un allenatore che sa come rigenerare i talenti in crisi. Un piano che incastra perfettamente entrate e uscite, con la solita astuzia di chi conosce il mestiere Lazio, Dennis Man può arrivare gratis: il piano di Fabiani per il grande colpo (AnsaFoto) – serieanews.com Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio comporta, inevitabilmente, il ritorno al 4-3-3. Non è una notizia, è una certezza. E con quel modulo, lo sanno anche i sassi, gli esterni offensivi diventano fondamentali. Devono saltare l'uomo, attaccare lo spazio, dare ampiezza e imprevedibilità.

