Premio letterario Mandrarossa | cerimonia di consegna e concerto per Capitale italiana della cultura

Agrigento si prepara a brillare con l’evento che unisce le eccellenze di terra e cultura: la prima edizione del Premio Letterario Mandrarossa, un omaggio alla Sicilia che sorprende. La cerimonia di consegna e il concerto inaugurale, parte della celebrazione della Capitale italiana della Cultura 2025, promettono di portare nel cuore dell’isola emozioni indimenticabili. In finale, "Storia..." si rivelerà il filo conduttore di un'esperienza unica e coinvolgente.

Agrigento ospiterà la prima edizione del premio letterario Mandrarossa – La Sicilia che non ti aspetti, iniziativa che celebra l’incontro tra arte enologica e letteratura promossa dall’omonima azienda vinicola di Menfi nell'anno di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. In finale "Storia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Premio letterario Mandrarossa: cerimonia di consegna e concerto per Capitale italiana della cultura

In questa notizia si parla di: premio - letterario - mandrarossa - capitale

Oltre 400 studenti protagonisti al Premio letterario “San Giustino Russolillo” - Oltre 400 studenti protagonisti all’Ottava Edizione del Premio Letterario “San Giustino Russolillo”. Una mattinata di cultura, impegno e musica presso la storica Casa Madre delle Suore Vocazioniste di Pianura, che ha confermato l’entusiasmante successo di questa iniziativa dedicata ai giovani talenti e alla promozione della creatività.

giovedì 29 maggio 2025 in libreria ospiteremo la tappa napoletana della prima edizione del Premio letterario nazionale Mandrarossa, che ci ha coinvolto come libreria indipendente napoletana. I titoli proposti per ciascuna sezione del premio sono stati scelti d Vai su Facebook

Premio letterario Mandrarossa: cerimonia di consegna e concerto per Capitale italiana della cultura; Nasce il “Premio Letterario Mandrarossa” per raccontare con il vino la Sicilia che non ti aspetti; Fermento narrativo | Il premio letterario Mandrarossa esalta la Sicilia che non ti aspetti.

Premio letterario Mandrarossa: cerimonia di consegna e concerto per Capitale italiana della cultura - Tra gli ospiti "Tinto" di Decanter, Aldo Cazzullo e Moni Ovadia ... agrigentonotizie.it scrive

Premio letterario Mandrarossa 2025 annunciati i libri finalisti della prima edizione - Sono stati resi noti oggi i titoli finalisti della prima edizione del Premio Letterario Mandrarossa – La Sicilia che non ti aspetti, iniziativa che celebra l’incontro tra arte enologica e letteratura, ... Scrive grandangoloagrigento.it