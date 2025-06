Premio Intercultura a Guardia costiera e Ong | Senza un sistema europeo il soccorso in mare è attuato da loro

In un gesto di riconoscimento e solidarietà, il Comune di Ravenna ha premiato la Capitaneria di Porto e le ONG impegnate nel soccorso in mare, come Emergency, con il Premio Intercultura 2025. Un atto che sottolinea l'importanza di un sistema europeo efficiente e coordinato per salvare vite umane nel Mediterraneo. Oggi, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, si ribadisce l’urgenza di un impegno condiviso per garantire diritti e sicurezza a chi fugge da guerre e persecuzioni.

Oggi, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, il Comune, nella sala del Consiglio comunale, ha consegnato il Premio Intercultura 2025 della città di Ravenna alla Capitaneria di porto e alle organizzazioni non governative che svolgono operazioni di soccorso nel Mediterraneo: Emergency. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Premio Intercultura a Guardia costiera e Ong: "Senza un sistema europeo, il soccorso in mare è attuato da loro"

