Premio Industria Felix 2025 | il Campolongo Hospital tra le 67 migliori aziende italiane su oltre 700.000

Il Campolongo Hospital si distingue tra le eccellenze italiane, entrando a far parte delle 67 aziende premiate su oltre 700.000 realtà del Paese. Durante il 65° evento Industria Felix, l’8ª edizione de “La Campania che compete”, il prestigioso riconoscimento è stato consegnato a Napoli, presso l’Auditorium della Città della Scienza, alla presenza del Governatore, confermando il suo impegno verso l’eccellenza e l’innovazione nel settore sanitario.

La cerimonia di conferimento dei premi si è svolta in occasione del 65° evento Industria Felix, 8a edizione de “La Campania che compete” il 22 maggio a Napoli, presso l’Auditorium della CittĂ della Scienza. Nell’occasione, al Campolongo Hospital è stata conferita, alla presenza del Governatore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Premio Industria Felix 2025: il Campolongo Hospital tra le 67 migliori aziende italiane su oltre 700.000

In questa notizia si parla di: industria - felix - campolongo - hospital

Alla Deco il premio industria Felix per il secondo anno consecutivo - La Deco S.p.A. si aggiudica per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio Industria Felix come miglior impresa del settore ambiente.

Premio Industria Felix 2025: il Campolongo Hospital tra le 67 migliori aziende italiane su oltre 700.000; Battipaglia, è lite sulla nuova sede dei dem: «Furto di bene immateriale»; Industria Felix: Campania, premiate le 67 imprese più competitive.

Premio Industria Felix 2025: Campolongo Hospital tra le 67 migliori aziende italiane su oltre 700mila - La cerimonia di conferimento dei premi si è svolta in occasione del 65° evento Industria Felix, 8a edizione de “La Campania che compete” il 22 maggio a Napoli, ... Scrive msn.com

Industria Felix: Campania, premiate le 67 imprese più competitive - Oggi ricorre il decimo anniversario del primo evento Industria Felix realizzato ... Segnala msn.com