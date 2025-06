Premio ‘Campani protagonisti’ | lunedi i riconoscimenti in Regione c’è anche un sannita

Lunedì 23 giugno, nella suggestiva cornice dell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, si accenderà i riflettori sui "Campani Protagonisti". Un evento che celebra le eccellenze del territorio, premiando personalità che si sono distinte per professionalità, competenza e valore. Tra i protagonisti, anche un talento sannita, simbolo di impegno e successo. È un’occasione imperdibile per riconoscere e valorizzare il talento locale, promuovendo l’eccellenza in tutta la regione.

Tempo di lettura: 2 minuti "Campani Protagonisti": riconoscimenti a personalità della Campania che si sono distinte per eccelse professionalità, competenza e valore, caratterizzandosi per l'essere "eccellenze" del territorio. E' l'iniziativa, promossa da "Nuove Socialità", con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, che si svolgerà lunedì 23 giugno alle ore 10,30, nell'Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli, isola F13. A consegnare i riconoscimenti saranno il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, il Presidente di "Nuove Socialità", Salvatore Ronghi, il consigliere Questore al Personale, Massimo Grimaldi, il Presidente della Commissione Regionale "Sanità e Sicurezza Sociale", Vincenzo Alaia, la consigliera regionale del "Gruppo Misto", Maria Muscarà, Monsignor Giuseppe Basile.

