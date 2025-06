Precipita per 50 metri con il parapendio dopo il decollo | ferita una 63enne

Un volo mozzafiato si è trasformato in un incidente drammatico: una donna di 63 anni ha subito una caduta di 50 metri con il parapendio a Meduno, nel cuore delle Alpi. L’incidente, avvenuto venerdì 20 giugno intorno alle 13, sul Monte Valinis, ha richiesto l’intervento di soccorritori per prestare assistenza alla ferita. La vicenda sottolinea quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza e rimanere sempre cauti durante queste emozionanti avventure.

Una donna di 63 anni di nazionalità polacca è rimasta ferita nella giornata di venerdì 20 giugno dopo essere precipitata con il parapendio a Meduno. Il fatto, stando a quanto si apprende, si è verificato intorno alle 13 intorno al Monte Valinis quando è stata allertata la stazione di Maniago del.

