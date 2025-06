Precipita per 100 metri da una scarpata e finisce nel lago di Garda | morto ciclista 43enne

Tragedia sulle sponde del Lago di Garda: un ciclista di 43 anni ha perso la vita dopo una caduta di 100 metri da una scarpata, finendo nelle acque del lago. L’incidente, avvenuto durante un'escursione tra i tunnel lungo la Gardesana, ha sconvolto tutti. Mentre le ricerche proseguono, si rinnova il richiamo alla massima prudenza in montagna e sui sentieri. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragica vicenda.

Un 43enne è stato recuperato senza vita nelle acque del lago di Garda nel pomeriggio del 20 giugno. L'uomo sarebbe precipitato mentre faceva un'escursione in bici tra i tunnel in Gardesana, a nord di Gargnano, insieme a due amici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

