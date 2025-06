Precipita dalla scogliera finisce nel lago di Garda a Gargnano ciclista 43enne morto davanti agli amici

Una tragica caduta scuote Gargnano, sul suggestivo Lago di Garda. Un ciclista polacco di 43 anni, precipitato dalla scogliera davanti ai suoi amici, ha perso la vita sul colpo. Un dramma che mette in luce i pericoli nascosti anche tra le bellezze della natura, ricordandoci quanto sia fondamentale rispettare le regole di sicurezza in ogni avventura. La vicenda lascia un vuoto e una riflessione sulla prudenza in situazioni a rischio.

Ciclista polacco precipita da una scogliera a Gargnano sul lago di Garda: l'uomo è morto sul colpo, inutile l'intervento dei soccorsi.

Precipita dalla scogliera e finisce nel lago: muore sotto gli occhi degli amici - breathtaking vista, tra lo sgomento degli amici presenti. Quella che sembrava una giornata di svago si è improvvisamente trasformata in un dramma, lasciando tutti senza parole e con il cuore spezzato.

La tragedia a Gargnano (Verona). L'uomo, polacco, voleva ammirare il panorama ma si è sbilanciato ed è caduto da circa 90 metri nel lago

