Precipita dalla scogliera e finisce nel lago | muore sotto gli occhi degli amici

breathtaking vista, tra lo sgomento degli amici presenti. Quella che sembrava una giornata di svago si è improvvisamente trasformata in un dramma, lasciando tutti senza parole e con il cuore spezzato. La tragedia ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare i limiti di sicurezza e la bellezza fragile della vita.

Quella che doveva essere una tranquilla escursione in bicicletta lungo la Statale 45bis Gardesana si è trasformata in tragedia per un gruppo di ciclisti polacchi. Uno di loro, allontanatosi dalla carreggiata per ammirare il paesaggio, è precipitato nel vuoto, finendo nel lago sottostante la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Precipita dalla scogliera e finisce nel lago: muore sotto gli occhi degli amici

